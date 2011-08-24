У Києві опозиціонери пішли з Майдану
18:46, 24 серпня 2011Політика
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До наметів під Печерським судом
Близько 200 прихильників опозиції вирушили з Майдану Незалежності Хрещатиком до наметового містечка біля Печерського районного суду Києва.
У голові колони учасники акції несуть великий український прапор, розтягнувши його на піднятих руках. Вони йдуть, скандуючи: «Банду геть!».
Як передає кореспондент УНІАН, наразі на центральній площі Києва триває святковий концерт, присвячений 20-річчю Незалежності України.
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