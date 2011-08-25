Міліція передала ГПУ протоколи щодо «провокацій» 24 серпня

Генеральна прокуратура України надасть правову оцінку діям деяких учасників мітингу опозиції, що відбувся сьогодні у столичну парку імені Тараса Шевченка.

Про це повідомляє Управління зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

«Не звертаючи уваги на попередження державними виконавцями організаторів мітингу біля пам`ятника Т.Шевченку щодо заборони Окружним адміністративним судом столиці пішої ходи центром міста, деякі учасники мітингу вдалися до провокацій. Ці протиправні дії привели до інцидентів з міліцією. Наразі правопорушення задокументовані та найближчим часом їм буде дана правова оцінка Генеральною прокуратурою України», - сказано у повідомленні.

Управління зв’язків з громадськістю МВС України наголошує, що «забезпечення прав і свобод всіх громадян України – основне завдання органів правопорядку. Саме тому міліція зробить все можливе, щоб святкування Дня Незалежності відбулося цивілізовано».

Наразі святкові заходи у столиці продовжуються. Обстановка спокійна та контрольована, сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, незважаючи на заборону суду проводити акції опозиції в будь-яких місцях, крім парку Шевченка, учасники мітингу з нагоди Дня Незалежності України мали намір іти пішою ходою до Адміністрації Президента, щоб передати главі держави Віктору ЯНУКОВИЧУ резолюцію, яку вони затвердили.

Однак бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» перегородили вулицю Володимирську, щоб не допустити прохід колони до Адміністрації Президента. Також вулиця перекрита автозаками і автобусами з «беркутівцями».

Учасникам мітингу не вдалося пройти через кордон міліції, й вони почали розходитися.

Після цього організатори пішої ходи закликали людей невеликими групами різними вулицями проходити на Майдан Незалежності, де о 17.00 планується продовження мітингу.

У даний час на Майдані Незалежності збирають прихильники опозиційних партій. Вони тримають в руках державні прапори України, партійні прапори «Батьківщини» та деяких інших опозиційних партій.