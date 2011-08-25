Пайфер: Митний союз – це найновіший російський фокус

Вступ України до Митного союзу загрожуватиме укладенню угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Таку думку в інтерв’ю Радіо «Свобода»висловив Стівен ПАЙФЕР - Посол США в Україні в 1997-2000 роках, аналітик в одному з найпрестижніших політологічних центрів Вашингтона – Brookings Institution.

Говорячи про відносини нинішньої влади України з РФ, С.ПАЙФЕР відзначив, що Віктор ЯНУКОВИЧ «дотримується політики, яка більше цікавить Росію, ніж, скажімо, політика Віктора ЮЩЕНКА, але це не плазування перед Москвою, це намагання досягти певного результату. Є безліч справ, на які Україна дивиться зовсім по-іншому, ніж Росія. Ось зараз Росія дуже тисне на Україну, щоб та увійшла в Митний союз, однак Київ не здається».

За словами дипломата, Митний союз Росії, Білорусі та Казахстану - «це продовження російських інтересів щодо колишніх радянських республік. Спочатку було СНД, тоді Організація колективної безпеки, Митний союз – це найновіший російський фокус».

При цьому С.ПАЙФЕР нагадав, що в 2003 році тодішній Президент України Леонід КУЧМА «заявив, що готовий долучитися до Єдиного економічного простору, але лише в рамках договору про зону вільної торгівлі, оскільки вступ до неї не загрожував би українському вступі до СОТ. Вступ до Митного союзу не лише ускладнить правила СОТ, а також загрожуватиме укладенню угоди про зону вільної торгівлі з ЄС».