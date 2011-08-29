Міліція викликає на допити 18 народних депутатів

Міліція викликає на допити щодо подій у Києві на День Незалежності 18 народних депутатів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це заявив народний депутат, член фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ.

Він продемонстрував журналістам повістку, якою його та ще сімнадцятьох народних депутатів викликають до міліції.

За словами А.ПАВЛОВСЬКОГО, крім народних депутатів міліція викликає також активістів та простих громадян, які були присутні на акції опозиції 24 серпня.

«Докотились навіть до того, що в суботу викликали на допит Героя України, який виборював цю незалежність, - Левка ЛУК`ЯНЕНКА, - людину, яка за незалежність була в неволі 27 років, і зараз нащадки катів знову викликають його на допит через те, що він святкував День Незалежності», - заявив А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

«Це навмисна провокація з боку міліції з метою створення конфлікту та залякування активних громадян, щоб у них не було бажання виходити на акції протесту тоді, коли у вересні парламент почне приймати антинародні законопроекти», - вважає він.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ також зазначив, що не ходив на допит, оскільки його викликали у суботу, а це був вихідний день.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» перекрили вулицю Володимирську у Києві, щоб не допустити прохід колони прихильників опозиції до Адміністрації Президента. Також вулиця була перекрита автозаками й автобусами з «беркутівцями».

Прес-служба партії «Батьківщина» заявила, що в центрі Києва десятки учасників ходи прихильників опозиції отримали травми внаслідок застосування бійцями спецпідрозділу міліції «Беркут» сльозогінного газу.

У свою чергу, Головне управління МВС України в м. Києві заявило, що учасники акції поранили шістьох міліціонерів.

25 серпня слідчим відділом ГУ МВС України в м. Києві порушено кримінальну справу за фактами зіткнень «між правоохоронцями й представниками ряду політичних партій, об`єднань і організацій», які відбулися в столиці 24 серпня (за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України "хуліганство").

Сьогодні ЗМІ повідомили, що на допит у цій справі міліція також викликала першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра ТУРЧИНОВА.