Ще один кадровик став у суді на бік Луценка

Другий свідок у кримінальній справі за звинуваченням екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Юрій КОШИЦЬ підтвердив законність працевлаштування в центральний апарат МВС водія екс-міністра Леоніда ПРИСТУПЛЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.КОШИЦЬ, який у 2005 році працював в управлінні працевлаштування кадрів Департаменту кадрового забезпечення МВС, заявив сьогодні у суді, відповідаючи на запитання сторони обвинувачення.

«Ніякої заборони, що неможливо прийняти (на роботу в МВС Л.ПРИСТУПЛЮКА, якому на той момент виповнилося 47 років, – УНІАН) в законі, в жодній інструкції немає… Документи на повноважність роботи Л.ПРИСТУПЛЮКА в Департаменті оперативно-розшукової діяльності перевірялися», - сказав Ю.КОШИЦЬ.

За словами свідка, він особисто у висновку про прийом на роботу Л.ПРИСТУПЛЮКА зазначив, що той заслуговує призначення на посаду старшого оперуповноваженого.

«Всі підстави, для того щоб рекомендувати його на цю посаду, були», - сказав Ю.КОШИЦЬ.

Відповідаючи на уточнююче запитання прокурорів, яке звання передбачає ця посада, свідок сказав: «Це була майорська посада. Він міг отримати на цій посаді до майора включно».

Слід також зазначити, що обидва свідки, яких сьогодні у суді допитали за епізодом справи щодо працевлаштування Л.ПРИСТУПЛЮКА, заперечили, що під час допитів у Генеральній прокуратурі вживали словосполучення «чистка кадрів». Водночас у протоколі допитів вказано, що ці свідки заявляли, що після призначення Ю.ЛУЦЕНКА на посаду глави МВС у відомстві розпочалася «чистка кадрів». Зокрема, з цього приводу перший свідок Сергій ШУМИЛО зауважив, що на той момент у зв’язку із набуттям змін до пенсійного законодавства працівники органів внутрішніх справ почали масово звільнятися за власним бажанням. У свою чергу, Ю.КОШИЦЬ з цього приводу пояснив, що фактично кожен міністр, який призначається на посаду, підбирає собі членів команди, яким довіряє.