Табачника у день знань привітають «з козлом»

1 вересня у низці міст України відбудеться акція протесту проти політики міністра освiти і науки, молоді та спорту України Дмитра Табачника.

Про це повідомляє прес-служба громадянського руху "Відсіч".

Акції під назвою "З Табачника реформ, як з козла молока" заплановані у Києві, Донецьку, Черкасах, Дрогобичі, Луцьку та Вінниці.

"На відміну від інших країн, де студенти і громадяни не мають поняття, хто в них очолює Міністерство освіти, в Україні Міністр освіти – справжня зірка – користується "великою популярністю" серед студентів і навіть має персональний символ в вигляді бородато-рогатої тварини, що має пристрасть до капусти", - пишуть у "Відсічі".

"1 вересня міністр освіти як людина, що полюбляє публічні виступи та увагу телекамер, не промине можливості продемонструвати високий фаховий та інтелектуальний рівень і публічно відзвітується перед президентом України за виконання його передвиборчих обіцянок в сфері освіти, адже міністру є чим похвалитись", - йдеться у заяві громадянського руху.

Українська правда