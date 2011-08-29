Угорський експерт: Процес Тимошенко не вплине на євроінтеграцію України

Судова справа проти екс-прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко не зможе перешкодити проведенню саміту Україна - Європейський Союз і укладенню Договору про асоціацію, спрощенню візового режиму і наданню Україні перспективи повноправного членства в ЄС.

Як повідомляє Укрінформ, таку думку висловив голова товариства закордонних зв`язківУгорщини (Hungarian Foreign Affaires Society) Іштван Чейтеї.

"Через судову справу Юлії Тимошенко останнім часом в пресі відгуки (про Україну - ред.) негативні, але не думаю, що вони є визначальні", - підкреслив І. Чейтеї.

Він також підкреслив, що саміт УКРАЇНА-ЄС, запланований на грудень цього року, може стати переломним в геополітичній стратегії Євросоюзу. За його словами, Європейський Союз потребує процвітаючих і демократичних країн-сусідів, з якими можна кооперуватися і розвивати співпрацю. Одним з таких сусідів, на його думку, може стати Україна.