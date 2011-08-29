Кірєєв вдруге проігнорував прохання Тимошенко про перерву

Суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ вдруге проігнорував клопотання екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО та її захисту оголосити перерву у дослідженні судових матеріалів кримінальної справи і надати час адвокатам на ознайомлення з новосформованими томами справи.

Як передає кореспондент УНІАН, Р.КІРЄЄВ відмовився поставити ці клопотання на обговорення та продовжив досліджувати судові матеріали кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО.

«Ми не знаємо, що знаходиться у цих томах. Не було жодного робочого дня без судового засідання, коли адвокати могли б подивитися на ці томи. Я підтримую клопотання адвокатів виділити декілька днів, щоб вони могли ознайомитися з новоствореними томами. Я хочу нагадати, що у мене в СІЗО також немає цих томів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Суддя Р.КІРЄЄВ у відповідь на цю заяву вкотре зробив зауваження Ю.ТИМОШЕНКО за висловлювання, що свідчать, за його словами, «про повну неповагу до суду».

Після цього він продовжив зачитувати матеріали 19-го тому кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО.

Проте Р.КІРЄЄВ не повідомляв у судовому процесі про кількість томів, в яких зібрані матеріали судового слідства.

Раніше адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ заявляв, що матеріали кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО викладені у 20 томах, 14 з яких – матеріали досудового слідства.