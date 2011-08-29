Політолог: Литвину вигідне об’єднання Народної партії з ПР

Керівник Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО вважає, що голові Верховної Ради Володимиру ЛИТВИНУ було б вигідне об’єднання його Народної партії із Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ФЕСЕНКО заявив сьогодні журналістам.

Політолог зазначив, що багатьох здивувала заява лідера партії «Сильна Україна» Сергія ТІГІПКА про об’єднання з Партією регіонів, оскільки до парламентських виборів залишається ще рік. Проте В.ФЕСЕНКО вважає, що процес об’єднання «Сильної України» та Партії регіонів завершиться до кінця 2011 року. «Якщо Партія регіонів не відмовиться», - наголосив В.ФЕСЕНКО.

У той же час він зазначив, що поки що про об’єднання Партії регіонів з Народною партією не йдеться, оскільки це тільки заяви В.ЛИТВИНА. Але політолог вважає, що це вигідно В.ЛИТВИНУ, оскільки дає можливість йому та не багатьом його соратникам отримати місця у списку провладної партії. «Головний інтерес – це мажоритарні округи», - наголосив політолог.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня В.ЛИТВИН заявляв, що не виключає можливості об’єднання Народної партії з Партією регіонів.

"Я не відкрию великої таємниці, якщо скажу вам, що діалог у нас з Партією регіонів про співпрацю ведеться з 2007 року і ми перебуваємо у цьому діалозі", - сказав В.ЛИТВИН. "Ми - у процесі діалогу, у процесі спільної роботи", - додав він.