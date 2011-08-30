Азаров просить Януковича притягнути до відповідальності міністра

Прем‘єр-міністр України Микола АЗАРОВ звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з поданням щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра охорони здоров‘я Олександра АНІЩЕНКА та його заступників за незадовільну роботу із закупівлі ліків.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, таке рішення було прийняте за результатами розгляду звіту урядової комісії на чолі з першим віце-прем`єр-міністром, міністром економічного розвитку і торгівлі Андрієм КЛЮЄВИМ, яку було створено два тижні тому для розслідування причин блокування закупівлі ліків і визначення відповідальності керівників МОЗ, які допустили виникнення такої надзвичайної ситуації.

М.АЗАРОВ пропонує В.ЯНУКОВИЧУ притягнути до відповідальності керівників МОЗ за «неналежне виконання службових обов‘язків, зокрема невиконання державних цільових програм та комплексних заходів з охорони здоров‘я, функції з реалізації яких покладено на МОЗ».

Внесено пропозицію щодо оголошення догани міністру охорони здоров‘я О.АНІЩЕНКУ, першому заступнику міністра Раїсі МОЇСЕЄНКО, заступнику міністра Олександру ТОЛСТАНОВУ, заступнику міністра – керівнику апарату Галині КАЛІШЕНКО.

Уряд також ініціюватиме звільнення директорів профільних департаментів Міністерства охорони здоров‘я, якщо протягом вересня закупівля ліків не буде проведена. Поки що уряд обмежився доганою щодо цих керівників, які працюють у посадах лише два місяці.

Кабінет міністрів доручив О.АНІЩЕНКУ доповісти 28 вересня на засіданні уряду про стан справ із забезпеченням населення лікарськими та медичними виробами, в тому числі препаратами крові та її компонентами для хворих на гемофілію, а також про забезпечення медичних закладів необхідними вакцинами.

Урядова комісія встановила, що серед основних причин, які унеможливили вчасне забезпечення хворих життєво необхідними ліками, була недосконалість процедури закупівлі медикаментів та неналежне виконання посадовцями МОЗ, аж до найвищих керівників міністерства, своїх обов‘язків.

Повідомлялося, що для вжиття заходів з невідкладного забезпечення населення лікарськими засобами та медичними виробами, а також забезпечення медзакладів вакцинами, Департамент державних закупівель та державного замовлення розробив законопроект щодо внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель». Документ спрямований на спрощення порядку закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення шляхом скорочення строку подання пропозицій доконкурсних торгів до 10 днів. Також законопроектом передбачається встановлення можливості продовження дії договорів про закупівлю лікарських засобів та виробів медпризначення у наступному році на 30% від суми попереднього договору.

На сьогодні комітет з проведення конкурсних торгів МОЗ веде постійну і систематичну роботу щодо організації закупівель лікарських засобів та виробів медичного призначення за процедурою відкритих торгів. Також 26 серпня Мінекономрозвитку надало МНС погодження на застосування процедури закупівлі в одного учасника для придбання ліків для хворих на гемофілію, на які вже виділено 50 млн. грн.