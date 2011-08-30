Вболівальник «Динамо» зі свідка перетворився на підозрюваного

Міліція відпустила вболівальника київського "Динамо" Андрія Кориновського на підписку про невиїзд.

Як повідомив "Українській правді" представник вболівальників Євген Щелкунов, після очної ставки із екс-працівником стадіону "Динамо" Андрієм Саламатовим, слідчі Печерського районного управлiння МВС змінили статус Кориновського на підозрюваного.

"Андрія забрали близько сьомої ранку, а відпустили пізно ввечері. Допит тривав майже 15 годин. Зайшов він як свідок, вийшов як підозрюваний", - зауважив Щелкунов.

Як повідомляє блогер Олена Білозерська, за словами адвоката Кориновського Олега Бондарчука, його підзахисного справді перевели зі свідків в підозрювані.

Після звільнення з Печерського райвідділу, Кориновський заперечив свою участь у побитті Саламатова, пише Білозерська.

Водночас, як повідомив начальник вiддiлу зв`язкiв iз громадськiстю ГУ МВС України в Києвi Володимир Полiщук, у міліції немає відео, на якому Кориновський завдає ударів Саламатову.

Як відомо, вболівальник київського "Динамо" Андрій Кориновський з протягом понеділка перебував на допиті у Печерському райуправлінні МВС.

Як заявив представник вболівальників київського "Динамо" Євген Щелкунов, він отримав смс від Кориновського про те, що той на допиті за фактом бійки вболівальників і працівника стадіону Андрія Саламатова, який намагався зірвати банер із зображенням Романа Шухевича під час матчу з львівськими "Карпатами".

У той же час, вболівальники "Динамо" пов`язують допит зі скандуванням "Спасибо жителям Донбасса...", яке пролунало на стадіоні після інциденту з Саламатовим.

Нагадаємо, інцидент з Саламатовим стався під час матчу "Динамо" - "Карпати" 7 серпня.

Згодом президент київського клубу Ігор Суркіс оголосив про звільнення працівника стадіону, який раніше активно заявляв про свої антиукраїнські погляди.

Після повідомлення про затримання вболівальника, близько 300 фанатів футбольного клубу "Динамо" (Київ) пікетували Печерський райвідділ міліції до звільнення товариша.