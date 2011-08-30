У Греції заарештували екіпаж українського судна

У порту Елевсіна (Грецька Республіка) 25 серпня за звинуваченням у спробі контрабанди тютюнових виробів було заарештовано екіпаж судна «Logs» (прапор України).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

«У даний час судновласник вирішує питання щодо забезпечення громадян України адвокатським захистом», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

За його словами, екіпаж, у складі якого перебувають 6 громадян України, було заарештовано грецьким підрозділом берегової охорони.

«Справа перебуває на особливому контролі у Посольстві України в Греції та у Департаменті консульської служби МЗС України», - підкреслив О.ДИКУСАРОВ.