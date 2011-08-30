Експерт: Візит Януковича в Польщу є кроком відчаю

Робочий візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у Польщу і зустріч з польськом коллегою Броніславом КОМАРОВСЬКИМ, яка сьогодні відбудеться у Гданську, потрібно розглядати як крок відчаю з боку глави Української держави.

Таку думку висловив президент Центру європейських та трансатлантичних студій Олексій КОЛОМІЄЦЬ, повідомили УНІАН у прес-службі Інституту трансформації суспільства.

«Сьогодні Віктор ЯНУКОВИЧ опинився у міжнародній ізоляції. Ця робоча поїздка вкрай необхідна ЯНУКОВИЧУ, враховуючи також внутрішню політичну і економічну кризу, а скоріше колапс в Україні», - вважає експерт.

Він також спрогнозував, що робочий візит матиме короткотерміновий характер, скоріше за все, зустріч відбуватиметься у жорсткій формі, з боку Польщі може бути висунутий ультиматум про політичні репресії в Україні.

Крім того, О.КОЛОМІЄЦЬ зазначив, що Польща, яка зараз головує у Європейському Союзі, намагатиметься вплинути на Президента В.ЯНУКОВИЧА щодо негайного припинення політичних репресій в Україні.

«Якщо ЯНУКОВИЧ не врахує сигналів керівництва Європейського Союзу, то Євро-2012 в Україні може бути анульованим. Замість України місцем проведення Євро-2012 стане Німеччина», - додав експерт.

На його думку, візит у Гданськ і зустріч з Президентом Польщі є «останнім шансом для ЯНУКОВИЧА уникнути остаточної міжнародної ізоляції».