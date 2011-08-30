Томенко просить міліцію не носити йому поки повісток, бо він - у палацах

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО просить до початку сесії парламенту 6 вересня не приносити йому повістки до міліції, оскільки зараз він реалізує громадський проект «7 чудес України: замки, фортеці, палаци» і перебуває у тих регіонах, де презентуються дані об’єкти.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Коментуючи історії із викликами до міліції організаторів акції на 20-річчя Незалежності, він сказав, що влада та міліція сьогодні дійсно підтверджують свою поведінку, про яку йшлося в резолюції, прийнятій на мітингу опозиції.

«За змістом вона діє як окупаційна влада, оскільки переслідуються політики, які на День Незалежності власної країни виступали на захист українських національних інтересів, пропагували українську мову, українську культуру та популяризували національну символіку», - зазначив він.

М.ТОМЕНКО нагадав, що він як автор закону про кримінальну відповідальність за наругу над національними символами навіть і не думав, що в Україні буде влада і міліція, яка не каратиме за наругу над національними символами, а відкриватиме кримінальні справи проти тих, хто їх пропагує.

Також М.ТОМЕНКО назвав абсурдом виклики до міліції на один і той же час та у вихідні десятки політиків. «Таке враження, що йдеться про розслідування якогось резонансного злочину», - відзначив М.ТОМЕНКО.

«В той час, коли щоденно маємо повідомлення про вбивства, зґвалтування чи інші злочини, які не розкриваються міліцією, всі сили кинуті на те, щоб з’ясувати хто організував народне святкування Дня Незалежності», - додав він.

М.ТОМЕНКО публічно попросив міліцію не лякати консьєржів і мешканців його будинку на Оболоні у Києві. За словами М.ТОМЕНКА, його поінформували, що йому принесли вже другу повістку до міліції. Він зазначив, що це робилося таким чином, що мешканці досі обговорюють процедуру цього важливого дійства.