Пукач підтверджує свої покази щодо замовників вбивства Гонгадзе

Колишній начальник Департаменту розвідки та зовнішнього спостереження МВС України Олексій ПУКАЧ в суді підтверджує свої покази щодо замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це по завершенні судового засідання повідомила адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів.

«Він називає ті прізвища, які він називав раніше. Називає прізвища КУЧМИ, Кравченка, ЛИТВИНА, ДЖИГИ, але назвати ці прізвища мало – треба чесно описувати обставини через те, що лише чесно описані обставини можуть бути підтверджені в ході судового слідства», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

За її словами, водночас суд може визнати будь-яку особу винною лише в тому разі, якщо є не тільки свідчення однієї особи, але в тому разі, коли ці свідчення перевірені іншими доказами: коли є інші свідки, коли є письмові докази тощо.

В контексті цього адвокат ще раз зазначила, що під час досудового слідства органи прокуратури не перевіряли належним чином покази О.ПУКАЧА.

Разом з тим вона висловила переконання, що під час судового слідства сторона захисту робитиме все можливе для того, щоб дослідити всі обставини у справі.

«Але слід пам’ятати, що наше кримінально-процесуальне законодавство побудоване таким чином, що недоробки в ході досудового слідства означають фактично неспроможність судового слідства», - зазначила В.ТЕЛИЧЕНКО.

Наступне судове засідання у справі розпочнеться 31 серпня об 11.00.

Як повідомляв УНІАН, журналіст Г.Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області було виявлено обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати журналісту. У 2009 році в Київській області знайдено останки черепи, які, за заявою Генпрокуратури, належать Г.Гонгадзе. Проте тіло досі не поховане, оскільки матір журналіста Л.ГОНГАДЗЕ відмовляється визнавати, що знайдені останки належать її синові.

О.ПУКАЧ тривалий час перебував у розшуку у зв`язку з причетністю до вбивства журналіста, в липні 2009 року був затриманий у Житомирській області, і з того часу перебуває під вартою. Генпрокуратура в грудні 2010 року заявила про завершення розслідування кримінальної справи за звинуваченням О.ПУКАЧА у вбивстві журналіста Г.Гонгадзе. Слідство встановило, що О.ПУКАЧ скоїв убивство журналіста за вказівкою на той час міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка.

18 серпня Печерський суд виділив зі справи О.ПУКАЧА матеріали, що стосуються Ю.КРАВЧЕНКА, і відправив їх на додаткове розслідування.