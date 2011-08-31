Донька Тимошенко з суду потрапила до лікарні

Донька Юлії Тимошенко Євгенія Карр, яка є її захисником у Печерському райсуді, звернулася до лікарів.

Як повідомляє Українська правда, про це заявила Юлія Тимошенко після технічної перерви у засіданні суду.

"У неї (Карр) перевтома. Вона поїхала до лікарні", - зазначила Тимошенко.

"Але ми не затягуємо процес і розглядаємо його без Євгенії Карр", - додала вона.

У середу зранку донька Тимошенко була присутня на засіданні суду.

Суд у справі Тимошенко відбувається майже щодня з 9.30-10 до 18-19.