У суді над Тимошенко - перерва

У судовому розгляді кримінальної справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО оголошено перерву до 14.15.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ оголосив перерву для відпочинку, а також для ознайомлення сторін з документами, на долучені яких до справи наполягає захист Ю.ТИМОШЕНКО.

Зокрема, йдеться про приєднання до справи як доказів експертного висновку компанії Ernst & Young, в якому надана правова оцінка угод, підписаних в Москві 20 січня 2009 року, публікації інтернет-видання «Українська правда» про перебіг газових переговорів у 2009 році тощо.