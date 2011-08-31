Литвин знову виграв суд у Мельниченка

29 серпня Васильківський міськрайонний суд Київської області своїм рішенням задовольнив вимоги голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА про визнання відомостей, розповсюджених Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ, зокрема про причетність В.ЛИТВИНА до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, такими, що не відповідають дійсності.

Про це пише газета Верховної Ради “Голос України”.

Видання нагадує, що в січні 2006 року Деснянський районний суд Києва також ухвалив рішення про визнання недійсними таких відомостей, однак М.МЕЛЬНИЧЕНКО не виконав його. Саме тому, повідомляє газета, тепер представники В.ЛИТВИНА у суді наполягали заборонити М.МЕЛЬНИЧЕНКУ здійснювати дії щодо поширення будь-якої недостовірної інформації про позивача, і суд задовольнив це прохання.

Як повідомляє “Голос України”, відтепер М.МЕЛЬНИЧЕНКО не зможе розповсюджувати недостовірну інформацію про нібито причетність В.ЛИТВИНА до вбивства журналіста Г.Гонгадзе чи про нібито скоєні з його вини інші злочини. У разі порушення цього рішення суду екс-майора Управління Держохорони можуть притягти навіть до кримінальної відповідальності. Як вважають представники В.ЛИТВИНА, лише така заборона на сьогодні є дієвою і дає можливість “припинити потік брехливої, брудної інформації про позивача, яку невтомно розповсюджує колишній охоронець”.

Також адвокати наголосили, що претензій до ЗМІ позивач не має, а необхідність їх притягнення як співвідповідачів встановлена законом. Виходячи з цього, суд зобов’язав ЗМІ, які розповсюдили недостовірну інформацію про позивача, спростувати її. Також суд зобов’язав М.МЕЛЬНИЧЕНКА за свій рахунок організувати та провести прес-конференцію, під час якої спростувати раніше поширені ним неправдиві відомості про В.ЛИТВИНА.