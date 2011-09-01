Азаров покликав студентів у Фейсбук

Після закінчення лекції в університеті ім. Шевченка, прем'єр Микола Азаров покликав студентів відвідати його в Фейсбуці:

"Хто не встиг поставити запитання, у мене є сторінка на Фейсбуці. Я сам її веду. Не сумнівайтеся, - сказав він. - Не так часто, звичайно. Але жодна відповідь на Фейсбуці не з'являється без моєї згоди. Я читаю. Коли можу сам працюю. Коли не можу ... в будь-якому випадку - відповіді - це мої особисті. Тому, будь ласка, я відкритий для вас. Це можливість двостороннього зв'язку".

Як відомо, Азаров завів сторінку 3 серпня. Через тиждень виклав там відеозвернення, в якому продемонстрував, як він особисто відповідає на повідомлення користувачів Фейсбуку. Останній запис у ньому датований сьогоднішнім днем - Азаров вітає усіх з Днем Знань.

Gazeta.ua