Кірєєв вигнав нардепа за копіювання своїх манер

У засіданні Печерського районного суду Києва з розгляду кримінальної справи проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО оголошено технічну перерву на 10 хвилин для примусового видалення із зали засідань народного депутата Сергія ПОДГОРНОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив головуючий у справі суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ під час обговорення 8 клопотань захисту Ю.ТИМОШЕНКО про витребування у компанії НАК «Нафтогаз України», Генеральній прокуратурі та компанії «РосУкрЕнерго» документів.

Суперечка розпочалася після того, як представник державного обвинувачення Олександр МИКИТЕНКО звернувся до судді Р.КІРЄЄВА з проханням зробити зауваження адвокату Миколі СІРОМУ за те, що він звинуватив прокурорів у тому, що вони «займаються вбивствами та крадіжками». В цей момент С.ПОДГОРНИЙ, звертаючись до прокурорів, вигукнув: «А що ви робите?».

Р.КІРЄЄВ попросив депутата назвати своє прізвище, у відповідь С.ПОДГОРНИЙ дуже тихо назвався, намагаючись тим самим продемонструвати, яким тихим голосом говорить суддя на засіданнях.

Р.КІРЄЄВ декілька разів попросив депутата говорити голосніше і, не розчувши його прізвище, зазначив, що «порушник відмовився назвати своє прізвище».

Р.КІРЄЄВ ухвалив рішення про видалення С.ПОДГОРНОГО із зали засідань до завершення судового розгляду, але депутат відмовився виходити, і суддя оголосив технічну перерву для примусового видалення його із зали.

У перерві до зали зайшли працівники спецпідрозділу «Грифон», оточили депутата кільцем та вивели із зали С.ПОДГОРНОГО.