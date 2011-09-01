Кірєєв уп’ятнадцяте відмовився звільнити Тимошенко
19:11, 01 вересня 2011Політика
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Каже: суд постановив
Головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ уп’ятнадцяте відмовив захисту колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у задоволенні клопотання про скасування стосовно неї міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суддя Р.КІРЄЄВ оголосив після перерви у засіданні суду.
«Ніяких нових обставин для зміни запобіжного заходу не з’явилося. Суд постановив: у задоволенні клопотання відмовити», - сказав Р.КІРЄЄВ.
Присутні у залі народні депутати зустріли це рішення судді вигуками «Ганьба!».
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