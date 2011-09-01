Кірєєв уп’ятнадцяте відмовився звільнити Тимошенко

Головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ уп’ятнадцяте відмовив захисту колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у задоволенні клопотання про скасування стосовно неї міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суддя Р.КІРЄЄВ оголосив після перерви у засіданні суду.

«Ніяких нових обставин для зміни запобіжного заходу не з’явилося. Суд постановив: у задоволенні клопотання відмовити», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Присутні у залі народні депутати зустріли це рішення судді вигуками «Ганьба!».