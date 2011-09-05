Тимошенко сьогодні - в чорному

Печерський районний суд Києва поновив розгляд кримінальної справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ розпочав засідання з оголошення клопотань, які надійшли від Ю.ТИМОШЕНКО та її захисників через канцелярію суду.

Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО та її адвокати звернулися із заявами про відвід головуючого у справі судді, до яких були додані публікації інтернет-видання «Українська правда» про зловживання судді Р.КІРЄЄВА під час діяльності у суді в місті Березань Київської області.

«Суд неодноразово розглядав заяви про відвід. Такі дії з боку підсудної та її захисту явно свідчать про намір затягнути розгляд справи. Суд вирішив долучити ці заяви до матеріалів кримінальної справи та залишити їх без розгляду», - заявив Р.КІРЄЄВ.

Захист Ю.ТИМОШЕНКО також звернувся до суду з клопотаннями про призначення додаткової експертизи, про визначення графіку судових засідань, а також про скасування міри запобіжного заходу.

Сьогоднішнє судове засідання відбувається за відсутності захисників із кола близьких родичів Ю.ТИМОШЕНКО – доньки Євгенії КАРР та чоловіка Олександра ТИМОШЕНКА.

Сама Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні одягнута у костюм чорного кольору, вона відмовилася від традиційної коси на голові, змінивши зачіску на гладко зачесане волосся, зібране у пучок.