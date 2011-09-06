Польський експерт: справа Тимошенко стала пасткою для Януковича

Європейський Союз не зацікавлений у зриві переговорів про асоціацію та зону вільної торгівлі з Україною, але через судовий процес над екс-прем’єром Юлією ТИМОШЕНКО може вдатися до затягування підписання документів.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив експерт Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Анджей ШЕПТИЦЬКИЙ, коментуючи останні заяви європейських політиків на неформальному саміті міністрів закордонних справ Євросоюзу у Сопоті.

«Завжди легше відновити переговори, ніж розпочинати після того, як вони формально були зірвані. Думаю, ніхто не хоче залишати стіл переговорів», - вважає експерт.

А.ШЕПТИЦЬКИЙ назвав фундаментальним питання євроінтеграції України для головуючої у другій половині цього року у Євросоюзі Польщі, відзначивши, що польська влада сподівається на парафування або підписання договору про асоціацію ЄС та України до 2012 року. За його словами, результат залежатиме від розвитку ситуації в Києві.

«Переговори можуть бути завершені, документ буде готовий до підписання, але будемо затягувати з підписанням (через справу Ю.ТИМОШЕНКО)», - сказав експерт.

За словами А.ШЕПТИЦЬКОГО, після парафування чи підписання документу його ще необхідно ратифікувати у 27 державах Євросоюзу.

Він також нагадав, що процес ратифікації Договору про партнерство і співробітництво України та Євросоюзу за часів президентства Леоніда КУЧМИ тривав чотири роки.

«Тримання ТИМОШЕНКО у тюрмі, без сумніву, недобра справа. А якби її відпустили, то це б лише підтвердило, що справа є політичною», - додав він, назвавши цю ситуацією пасткою для української влади.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня суботи керівник МЗС Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ після неформального саміту міністрів закордонних справ держав Євросоюзу у Сопоті заявив, що європейська сторона поки не зриватиме переговори про асоціацію з Україною.

У свою чергу міністр закордонних справ Франції Алан ЖЮППЕ сказав, що ЄС не погодиться на договір про асоціацію, поки не буде позитивно вирішена справа Ю.ТИМОШЕНКО.

Занепокоєння арештом Ю.ТИМОШЕНКО також висловила у Сопоті високий представник ЄС у міжнародних справах Кетрін ЕШТОН.