Парламентська опозиція вимагає звіту уряду

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО наголошує, що парламентська опозиція хотіла б заслухати прем’єр-міністра Миколу АЗАРОВА щодо планів уряду на наступний бюджетний рік.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Він нагадав, що згідно з чинним законодавством, і Регламент ВР, і стаття 30 закону про Кабінет міністрів передбачають, що перед розглядом проекту бюджету на наступний рік парламент має право заслухати звіт про виконання загальнодержавних програм.

«Ми це тлумачимо як необхідність звіту уряду на чолі з прем’єр-міністром України», - наголосив М.ТОМЕНКО.

«Для українського суспільства і для парламенту важливо почути інформацію прем’єр-міністра про те, що уряд зробив за цей бюджетний рік і тільки після цього приймати бюджет на наступний рік», - додав він.

М.ТОМЕНКО повідомив, що його поїздки в регіони засвідчили, що в багатьох регіонах на листопад-грудень поточного року є проблема з виплатою зарплат бюджетникам, оскільки місцеві бюджети не мають можливості в повному обсязі фінансувати так звані загальнодержавні програми.

«Отже, нам треба заслухати звіт уряду про виконання бюджету і допомогти місцевим бюджетам через державні субвенції закінчити цей рік, а потім реалістично планувати, що ми робимо в наступному бюджетному році», - зауважив М.ТОМЕНКО.

Говорячи про процедуру розгляду проекту бюджету у парламенті, віце-спікер також наголосив на тому, що до першого читання проект бюджету зобов’язані розглянути комітети Верховної Ради.