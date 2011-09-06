Рекомендації Венеціанської комісії Янукович бере під свій контроль

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє взяти під особистий контроль внесення до законопроекту про вибори народних депутатів рекомендацій Венеціанської комісії та інших міжнародних організацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час відкриття 9-ї сесії парламенту.

За словами Президента, ухвалення закону про вибори народних депутатів стане іспитом на зрілість українського парламентаризму.

Він наголосив, що національне виборче законодавство має стимулювати розвиток парламентаризму, партійної системи, реальний розвиток місцевого самоврядування.

«Зі свого боку, я беру під особистий контроль питання врахування рекомендацій Венеціанської комісії та ОБСЄ, як у новому проекті закону, так і під час подальшої роботи в напрямку уніфікації виборчого законодавства», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, законопроект про вибори народних депутатів розробила робоча група на чолі з міністром юстиції Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ.

23 червня 2011 року Міністерство юстиції України надіслало для надання експертних висновків до міжнародних організації перекладений англійською мовою проект закону «Про вибори народних депутатів України». За даними прес-служби Мін’юсту, законопроект надіслано до Європейської Комісії «Демократія через право» (Венеціанська комісія), Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) та Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ.

Україна очікує восени отримати від міжнародних експертних організацій висновки стосовно законопроекту про вибори народних депутатів.