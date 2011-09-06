Гриценко: в олігархів є жирок, щоб заплатити за російський газ

Українських енергоресурсів для населення вистачає, а олігархи нехай з власної кишені платять за російський газ, заявив в ефірі програми «Свобода слова» голова партії «Громадянська позиція», народний депутат України Анатолій ГРИЦЕНКО.

На переконання А.ГРИЦЕНКА, «реформою номер один в Україні має стати енергозбереження. Проте, на жаль, в плані Президента Віктора ЯНУКОВИЧА серед 24 реформ цієї якраз немає». Депутат наголосив, що енергозбереження – це не лише питання конкуренції на внутрішньому ринку, а й питання незалежності України у зовнішніх зносинах.

Голова «Громадянської позиції» вкотре наголосив на тому, що російський газ нам не потрібен, адже власних енергетичних ресурсів достатньо, щоб задовольнити потреби країни.

«Для населення та житлово-комунальної сфери власних енергоресурсів у нас достатньо. Російський газ потрібен лише підприємствам металургії та хімії, якими володіють олігархи. І мене не цікавить, де і за якою ціною вони його купуватимуть. То їхня приватна проблема», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, ці олігархи за всі роки вкладали мільярди в яхти, футбольні клуби та нерухомість, а не в модернізацію виробництва, щоб бути незалежними від російського газу. Так само вони, збуваючи свою продукцію закордоном за долари, рублі, чи євро, своїм українським робітникам платили мізерну заробітну плату і не дбали про екологію.

«В них є жирок, щоб самим заплатити за російський газ», - впевнений А.ГРИЦЕНКО.

Він також підкреслив, за 3-5 років ефективної роботи в напрямі енергозбереження, а також після ревізії всіх наявних ресурсів можна буде взагалі відмовитися від російського блакитного палива.