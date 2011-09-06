Ар’єв назвав прізвища шести депутатів, виключених з фракції НУ-НС

Фракція «Наша Україна – Народна самооборона» виключила зі свого складу 15 народних депутатів, серед яких Давид ЖВАНІЯ, Сергій ВАСИЛЕНКО, Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО, Володимир ПОЛЯЧЕНКО, Ігор ПАЛИЦЯ та Владислав КАСЬКІВ.

Про це УНІАН повідомив народний депутат від НУ-НС Володимир АР’ЄВ.

За словами В.АР’ЄВА, фракція визначила певні критерії, через недотримання яких були включені депутати. В.АР’ЄВ пояснив, що це ті депутати, які голосували за ратифікацію так званих Харківських угод.

Депутат додав, що В.КАСЬКІВА виключили зі складу фракції НУ-НС, оскільки він вже давно обіймає посаду голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами.

В.АР’ЄВ зауважив, що зі складу фракції були виключені ті народні депутати, які вступили до парламентської більшості. Водночас він не назвав їхні прізвища, пославшись на те, що потрібно подивитися угоду про створення більшості, під якою стоять підписи цих депутатів.

За словами народного депутата, відповідне рішення було ухвалене більшістю народних депутатів від НУ-НС.