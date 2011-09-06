Група «Наша України» підтримала виключення з НУ-НС 12 депутатів

Парламентська група партії «Наша України» проголосувала за виключення зі складу фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» 12 народних депутатів, які голосують спільно з більшістю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це поінформував народний депутат від «Нашої України» Андрій ПАРУБІЙ.

«Наша партійна група послідовно підтримує очищення і оздоровлення діяльності фракції «Наша Україна – Народна Самооборона», саме тому ми голосували за виключення тих депутатів, які відійшли від програмних положень фракції і фактично відкрито співпрацювали з владною коаліцією».

За його словами, підставою для виключення стали три критерії: входження народного депутата до провладної коаліції, підтримка «Харківських угод», а також робота в органах виконавчої влади.

За цими критеріями зі складу фракції НУ-НС виключено: Давида ЖВАНІЮ, Катерину ЛУК`ЯНОВУ, Володимира МАРУЩЕНКА, Олега НОВІКОВА, Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА, Ігоря ПАЛИЦЮ, Володимира ПОЛЯЧЕНКА, Сергія ХАРОВСЬКОГО, Віктора ШЕМЧУКА, Миколу КРУЦЯ, Владислава КАСЬКІВА та Сергія ВАСИЛЕНКА.

«Депутати, які голосують за антинародні законопроекти влади, безумовно, мають бути виключені з фракції. «Наша Україна» від дня ратифікації «Харківських угод» ставила питання про виключення тих депутатів, які за них голосували. Добре, що на початку політичного сезону ми прийняли рішення про очищення від людей, які зрадили нашу політичну програму», - наголосив А.ПАРУБІЙ.

На його переконання, таке рішення допоможе повернути фракцію НУ-НС у статус активної та дієвої парламентської сили, яка й надалі відстоюватиме у Верховній Раді українські цінності.

*** Партійну групу «Нашої України» у парламенті було створено навесні 2011 року. До групи увійшли 11 депутатів. Главою групи було обрано Зіновія ШКУТЯКА.

Раніше джерело повідомило УНІАН, що фракція «Наша Україна – Народна Самооборона» на своєму сьогоднішньому засіданні прийняла рішення про виключення з фракції 15 народних депутатів.