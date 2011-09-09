У НУ-НС заявляють, що вони підуть до кінця, щоб позбутися тушок

Народний депутат від партії «Наша Україна» Віктор МАТЧУК не виключає, що більшість депутатів із парламентської фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» вийдуть із фракції у випадку, якщо влада не дасть можливості для НУ-НС позбавитись від раніше виключених 12 депутатів-перебіжчиків.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії «Наша Україна».

В.МАТЧУК зазначив, що ті 12 нардепів, яких напередодні виключили із фракції, формально поки є депутатами від НУ-НС, і для остаточного їхнього виключення потрібно, щоб про це оголосив голова ВР Володимир ЛИТВИН, але він цього поки не робить.

«Тому я не виключаю того, що у випадку, якщо тим, хто голосував за виключення тушок, не вдасться відстояти свої права у фракції, нам доведеться покидати фракцію. Буде парадоксальна ситуація, коли більшість змушена буде покинути фракцію через те, що вона не може нормально працювати через протидію перебіжчиків, які уже давним-давно працюють разом з владою», - наголосив депутат.

В.МАТЧУК зауважив, що спікер В.ЛИТВИН ще в середу, 7 вересня, мав би зачитати рішення фракції НУ-НС про виключення цих 12 депутатів, та висловив припущення, що голова ВР цього вже не зробить, бо владі такий сценарій не вигідний.

«У владі цього не хочуть. Їй не потрібно, щоб ота тепер вже порівняно невелика фракція «Наша Україна – Народна самооборона» консолідувалась і хоч якось запрацювала. Але свідомі депутати у фракції підуть до кінця для того, щоб позбавитись цих тушок», - підкреслив депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 вересня, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН відмовився на засіданні парламенту оголосити рішення фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» про виключення з її лав низки депутатів. Після того як в залі парламенту із рядів фракції НУ-НС пролунали вигуки, щоб ЛИТВИН оголосив про виключення ряду депутатів, голова ВР сказав, що він цього не робитиме, оскільки деякі народні депутати із цієї фракції поставили під сумнів зазначене рішення.

6 вересня на засіданні фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» зі складу фракції були виключені 12 народних депутатів. Підставою для виключення стали три критерії: входження народного депутата у провладну коаліцію, підтримка «Харківських угод», а також робота в органах виконавчої влади.

За цими критеріями зі складу фракції НУ-НС виключили: Давида ЖВАНІЮ, Катерину ЛУК’ЯНОВУ, Володимира МАРУЩЕНКА, Олега НОВІКОВА, Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА, Ігоря ПАЛИЦЮ, Володимира ПОЛЯЧЕНКА, Сергія ХАРОВСЬКОГО, Віктора ШЕМЧУКА, Миколу КРУЦЯ, Владислава КАСЬКІВА і Сергія ВАСИЛЕНКА.