Єфремову порадили розгледіти колоду у власному оці

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ критикує фракцію «БЮТ-Батьківщина» за небажання брати участь в пленарних засіданнях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив сьогодні під час брифінгу.

За словами О.ЄФРЕМОВА, бютівці мотивують свою відмову тим, що вони підтримують Юлію ТИМОШЕНКО і перебувають весь час на судових засіданнях. «Але сьогодні судового процесу немає. Сьогодні розглядаються дуже важливі закони в сесійній залі, а більшої частини депутатів від БЮТ також немає», - сказав О.ЄФРЕМОВ. Він наголосив, що бютівці лише прикриваються судовим засіданням.

Відповідаючи на запитання, чи вдалося керівництву фракції Партії регіонів забезпечити присутність на пленарних засіданнях більшість депутатів з фракції ПР, О.ЄФРЕМОВ зауважив, що ніхто не ставить завдання когось затягувати до парламенту. «Ряд наших колег сьогодні працюють у європейських структурах і офіційно знаходяться у відрядженнях», - сказав він.

В той же час він визнав, що проблема з явкою депутатів все таки існує.

О.ЄФРЕМОВ також не зміг відповісти на запитання, чому на пленарні засідання не ходить депутат від Партії регіонів Рінат АХМЕТОВ. «Ви це питання зможете адресувати відповідно до закону про інформацію конкретній людині. Я не можу давати відповідь за народних депутатів, де вони працюють в цей період», - сказав О.ЄФРЕМОВ.