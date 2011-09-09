Круглий стіл «Закон про вибори народних депутатів: за і проти»
У вівторок, 13 вересня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Закон України про вибори народних депутатів: за і проти».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
1. Як вплине на розстановку політичних сил підвищення прохідного бар'єру?
2. Експертиза редакції закону, запропонованої Міністерством юстиції: яким політичним силам вигідний закон про вибори в даній редакції?
Учасники круглого столу:
1. Наталія КОРОЛЕВСЬКА – народний депутат України («Батьківщина»).
2. Віктор МАТЧУК – народний депутат України («Наша Україна»).
3. Андрій ІЛЬЄНКО – член політради ВО «Свобода».
4. Максим ЛУЦЬКИЙ – народний депутат України (Партія регіонів).
5. Костянтин БОНДАРЕНКО – директор Інституту української політики.
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