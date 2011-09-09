Круглий стіл «Закон про вибори народних депутатів: за і проти»

У вівторок, 13 вересня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Закон України про вибори народних депутатів: за і проти». Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Питання, винесені на обговорення: 1. Як вплине на розстановку політичних сил підвищення прохідного бар'єру? 2. Експертиза редакції закону, запропонованої Міністерством юстиції: яким політичним силам вигідний закон про вибори в даній редакції? Учасники круглого столу: 1. Наталія КОРОЛЕВСЬКА – народний депутат України («Батьківщина»). 2. Віктор МАТЧУК – народний депутат України («Наша Україна»). 3. Андрій ІЛЬЄНКО – член політради ВО «Свобода». 4. Максим ЛУЦЬКИЙ – народний депутат України (Партія регіонів). 5. Костянтин БОНДАРЕНКО – директор Інституту української політики. Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3-й поверх).

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