Круглий стіл «Закон про вибори народних депутатів: за і проти»

12:53, 09 вересня 2011
Політика
2582 0

У вівторок, 13 вересня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Закон України про вибори народних депутатів: за і проти».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

1. Як вплине на розстановку політичних сил підвищення прохідного бар'єру?

2. Експертиза редакції закону, запропонованої Міністерством юстиції: яким політичним силам вигідний закон про вибори в даній редакції?

Учасники круглого столу:

1. Наталія КОРОЛЕВСЬКА – народний депутат України («Батьківщина»).

2. Віктор МАТЧУК – народний депутат України («Наша Україна»).

3. Андрій ІЛЬЄНКО – член політради ВО «Свобода».

4. Максим ЛУЦЬКИЙ  – народний депутат України  (Партія регіонів). 

5. Костянтин БОНДАРЕНКО – директор Інституту української політики.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3-й поверх).

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter