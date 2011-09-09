Генсек ООН запросив Януковича на Засідання високого рівня

Генеральний секретар ООН Пан Гі-мун запросив Президента України Віктора Януковича на Засідання високого рівня з профілактики неінфекційних захворювань та боротьби з ними за участі глав держав і урядів. Про це повідомляє прес-служба Президента.

«Хотів би скористатися нагодою та закликати Вас взяти участь у Засіданні високого рівня. Розраховую, що завдяки Вам та Вашій відданості справі нам вдасться вирішити проблему та зробити 2011 рік визначальним моментом наших спільних зусиль, спрямованих на прогрес усього людства», – йдеться у запрошенні Пан Гі-муна, надісланому Вікторові Януковичу.

Засідання високого рівня з профілактики неінфекційних захворювань та боротьби з ними відбудеться 19-20 вересня 2011 року у м. Нью-Йорк. На Засіданні буде визначено план дій із забезпечення ефективної профілактики неінфекційних захворювань в усіх країнах і розширення доступу до лікування та догляду по всьому світу.