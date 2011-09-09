Литвин відбивається від участі у «внутрішніх розборках НУ-НСу»

13:32, 09 вересня 2011
Політика
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Каже, регламентний комітет розбереться

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН обіцяє оголосити рішення про виключення з фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» 12 народних депутатів після перевірки Регламентним комітетом парламенту всі документи з цього приводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні журналістам.

За його словами, деякі з народних депутатів, які були виключені з фракції НУ-НС, звернулися до нього та Регламентного комітету ВР. У своїх зверненнях депутати стверджують, не брали участі в засіданні фракції, на якому ухвалювалось питання про виключення депутатів, і тому воно є неправомочним.

«Тому я вимушений був направити ці документи до регламентного комітету, щоб вони спільно з фракцією розглянули ці заперечення і претензії й дали мені відповідь», - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому спікер додав, що особисто у нього немає жодних застережень щодо оголошення рішення фракції. Водночас В.ЛИТВИН зауважив, що в оформленому протоколі засідання фракції й рішенні чітко має бути вказано, скільки депутатів були присутні, скільки голосували «за», «проти» та «утримались». «А там не вказано, скільки було присутньо. Просто рішення про виключення 12 депутатів»,- сказав він.

В.ЛИТВИН закликав НУ-НС не втягувати у внутрішньофракційні розбірки його і Регламентний комітет ВР.

«Комітет скаже, є якісь застереження чи ні, і я тоді оголошу у Верховній Раді це», - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня на засіданні фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» зі складу фракції були виключені 12 народних депутатів. Підставою для виключення стали три критерії: входження народного депутата у провладну коаліцію, підтримка «Харківських угод», а також робота в органах виконавчої влади.

За цими критеріями зі складу фракції НУ-НС виключили: Давида ЖВАНІЮ, Катерину ЛУК’ЯНОВУ, Володимира МАРУЩЕНКА, Олега НОВІКОВА, Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА, Ігоря ПАЛИЦЮ, Володимира ПОЛЯЧЕНКА, Сергія ХАРОВСЬКОГО, Віктора ШЕМЧУКА, Миколу КРУЦЯ, Владислава КАСЬКІВА і Сергія ВАСИЛЕНКА.

Сьогодні, 9 вересня, В.ЛИТВИН відмовився на засіданні парламенту оголосити рішення фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» про виключення з її лав 12 депутатів. Після того як в залі парламенту із рядів НУ-НС пролунали вигуки, щоб В.ЛИТВИН оголосив про виключення депутатів, голова ВР сказав, що він цього не робитиме, оскільки деякі народні депутати із цієї фракції поставили під сумнів зазначене рішення.

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