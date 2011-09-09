У БЮТ кажуть, що антисоціальний закон уряд пропихає вже під іншим номером

Уряд під іншим номером вніс до Верховної Ради України проект закону, спрямований на позбавлення соціальних пільг, гарантій, компенсацій учасників, дітей війни, чорнобильців та ще 15 категорій осіб. Про це заявляє народний депутат України, фракція «БЮТ-Батьківщина» Олена ШУСТІК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, О.ШУСТІК нагадує, що минулої сесії Верховної Ради України більшість побоялася розглянути законопроект «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду». Цього тижня даний проект навіть не був включений до порядку денного сесії. «В людей була надія, що антинародний документ помер. Але не тут то було. Влада бачить ціль – не бачить перешкод! Сьогодні законопроект повернувся до Верховної Ради під іншим номером. Текст документу по суті не змінився», - заявляє О.ШУСТІК.

За її словами, Комітет ВР з питань правосуддя кулуарно, без повідомлення представників від опозиції, провів засідання. У порядку денному один законопроект – «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», реєстр. №9127, внесений урядом. Депутат відзначає, що на момент розгляду проект навіть ще не був зареєстрований.

О.ШУСТІК нагадує, що «попри благородну назву документу тут в основному йдеться про скасування конкретизованих обсягів соціальних гарантій постраждалим від Чорнобильської аварії, ветеранам війни та праці, дітям війни, жертвам нацистських переслідувань, працівникам міліції, прокуратури, державної пожежної охорони, медичним працівникам та працівникам культури, гірникам, тощо (надбавки до пенсій, розміри грошової винагороди, знижки за житло і комунальні послуги, тощо), які закріплені спеціальними законами.

«Розмір і порядок надання соціальний гарантій віддається на відкуп Кабміну. Уряд на власний розсуд і, як кажуть, в потрібний час буде вирішувати, чи надавати їх взагалі, та в якому розмірі. Вже сьогодні кожен, хто підпадає під категорію «чорнобильців», дітей війни та колишніх військовослужбовців на собі відчули «турботу» провладної команди. У червні більшість прийняла зміни до державного бюджету. Кабінету міністрів дозволили коригувати раніше визначені законом розміри пенсійних виплат, компенсацій та доплат для людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, звільнених з військової служби та дітей війни», каже депутат.

О.ШУСТІК зазначає, що уряд вже зменшив мінімальний «поріг» пенсій для інвалідів-ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС – вони вже в середньому недоотримують по 400 гривень. Дітям війни недоплачують по 25 гривень. Така «економія бюджетних грошей» відбувається всупереч Конституції, яка не дозволяє звужувати зміст і обсяг існуючих прав громадян, наголошує представниця БЮТ.

За даними О.ШУСТІК, держава заборгувала громадянам понад 100 мільярдів гривень за соціальними виплатами. По ці гроші люди ідуть в суди. Як наслідок, впродовж 2010 року в провадженні місцевих адміністративних судів перебувало майже 1,3 млн. соціальних справ, а це майже 70% від загальної кількості.

Якщо усі громадяни, яким винні соціальні кошти, звернуться до Європейського суду, то державі не вистачить річного бюджету, щоб розрахуватись з ними.

За статистикою ООН, 78% українців перебувають за межею бідності, лише за останній рік люди збідніли щонайменше на 10%.

Фракція «БЮТ-Батьківщина» засуджує такі дії влади з економії коштів за рахунок простих громадян, наголосила О.ШУСТІК.