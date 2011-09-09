Дружина: стан Луценка погіршився - немає сил навіть тримати книги в руках

Дружина та захисник у судовому процесі Ірина ЛУЦЕНКО повідомила про погіршення стану здоров’я її чоловіка, екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Народна Самооборона».

За словами І.ЛУЦЕНКО, у понеділок відбулася зустріч із першим заступником міністра охорони здоров’я Раїсою МОІСЕЄНКО. І.ЛУЦЕНКО, народні депутати Юрій ГРИМЧАК та Володимир АР’ЄВ, а також адвокати Ю.ЛУЦЕНКА звернулися до МОЗу із проханням створити розширену комісію із фахівців. А також включити до її складу лікарів, які вже обстежували Ю.ЛУЦЕНКА та ставили йому попередні діагнози, а саме - головного гастроентеролога України, професора кафедри внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету ім. О.Богомольця Сергія ТКАЧА та головного дієтолога МОЗ України Олега ШВЕЦЯ.

У середу, 7 серпня, спільна комісія МОЗ України у межах Київського СІЗО обстежила Ю.ЛУЦЕНКА та залишила попередній діагноз «цироз печінки» в силі, а також рекомендували керівництву СІЗО та начальнику медчастини провести додаткове обстеження в лікарні швидкої допомоги із використанням того ж медичного обладнання і з залученням тих же лікарів, які проводили обстеження раніше.

8 вересня Ю.ЛУЦЕНКА доправили на дообстеження до Київської міської лікарні швидкої допомоги.

За словами І.ЛУЦЕНКО, офіційних результатів обстеження її чоловіка ще не надано, проте неофіційно їй підтвердили, що встановлений раніше діагноз «цироз печінки» залишається.

Дружина екс-міністра також додала, що її чоловік знаходиться в дуже поганому фізичному стані, втрачає вагу, відчуває повне знесилення, по всьому тілу проступають набухлі вени, що завдає ще більшого болю.

«Юра спить по 12-14 годин на добу, що йому не властиво. Він навіть не має сил тримати книги в руках, аби читати. Повністю знесилений, із страшенними болями він залишається в холодній камері, його не переводять навіть у медчастину!», - наголосила І.ЛУЦЕНКО.