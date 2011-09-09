Єжель розказав, як корабель ЧФ РФ проривався до Азова «на межі безпеки»
Не хотіли платити за лоцмана
Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ заявляє, що корабель Чорноморського флоту Росії «Азов» намагався пройти у Керченську протоку без лоцманського супроводження.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ЄЖЕЛЬ заявив сьогодні на брифінгу в клубі Кабінету міністрів України.
«Корабель прийшов, наскільки мені відомо, без лоцманської проводки, на межі навігаційної безпеки, пройшов і пішов в порт «Азов»», - сказав М.ЄЖЕЛЬ.
Міністр оборони підкреслив, що лоцманське супроводження є обов’язковою умовою для заходу морського судна у порт. «Там питання стало, як я зрозумів, в грошах, тому що лоцманська служба в обов’язковому порядку забезпечує лоцманську проводку. А за лоцманську проводку треба платити», - додав він.
Як повідомляв УНІАН, учора, 8 вересня, ЗМІ написали, що Україна не пустила в Керченську протоку великий десантний корабель "Азов" Чорноморського флоту Росії. Повідомлялось також, що Україна вперше в історії двох держав зажадала плату від російського військового корабля за проходження Керченської протоки.
"Вперше в історії взаємин між Росією та Україною українська морська влада зажадала від командира "Азова" взяти на борт лоцмана й сплатити його послуги", - зазначалось в повідомленні.
Відтак, корабель попрямував до міста Азов через російську частину протоки - Темрюкську затоку.