Єжель розказав, як корабель ЧФ РФ проривався до Азова «на межі безпеки»

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ заявляє, що корабель Чорноморського флоту Росії «Азов» намагався пройти у Керченську протоку без лоцманського супроводження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ЄЖЕЛЬ заявив сьогодні на брифінгу в клубі Кабінету міністрів України.

«Корабель прийшов, наскільки мені відомо, без лоцманської проводки, на межі навігаційної безпеки, пройшов і пішов в порт «Азов»», - сказав М.ЄЖЕЛЬ.

Міністр оборони підкреслив, що лоцманське супроводження є обов’язковою умовою для заходу морського судна у порт. «Там питання стало, як я зрозумів, в грошах, тому що лоцманська служба в обов’язковому порядку забезпечує лоцманську проводку. А за лоцманську проводку треба платити», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, учора, 8 вересня, ЗМІ написали, що Україна не пустила в Керченську протоку великий десантний корабель "Азов" Чорноморського флоту Росії. Повідомлялось також, що Україна вперше в історії двох держав зажадала плату від російського військового корабля за проходження Керченської протоки.

"Вперше в історії взаємин між Росією та Україною українська морська влада зажадала від командира "Азова" взяти на борт лоцмана й сплатити його послуги", - зазначалось в повідомленні.

Відтак, корабель попрямував до міста Азов через російську частину протоки - Темрюкську затоку.