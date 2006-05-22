Син Ющенка знову ”вляпався”?

Охоронець сина президента Андрія Ющенка може бути причетний до поранення бориспільського міжрайонного прокурора Олександра Кузовкіна.

Про це пишуть у понеділок газета "Сегодня" і сайт "Обком".

За версією "Сегодня" автомобіль прокурора в п`ятницю "підрізала" BMW, почалося "дорожня розборка". "Раптово" з BMW вискочив чоловік і вистрілив прокуророві в ногу гумовою кулею (потрапив у стегно)", - пише газета.

Після цього BMW зникла з місця злочину.

Коли прокурор назвав міліції номера машини, ті "втратили обличчя". "Нібито вони знали, що до цієї машини має відношення син президента, а стріляти міг його охоронець".

При цьому "Сегодня" відзначає, що доказів у них немає. Також газета допускає, що на BMW, що у минулому можливо був зареєстрований на матір Андрія Світлану Ющенко, може зараз їздити його охоронець.

"Сегодня" також посилаючись на свою інформацію стверджує, що з Кузовкіним після ДТП зустрічалася глава СБУ Ігор Дріжчаний. У СБУ цю інформацію виданню не підтвердили.

Сам Кузовкін у розмові з кореспондентом "Сегодня" назвав інформацію про ДТП "брехнею".

За версією "Обкому", прокурор вийшовши зі своєї машини після ДТП, "побачив і впізнав сина президента України".

"Прокурор представився, назвав свою посаду і зробив зауваження Андрієві Ющенку про порушення ним правил дорожнього руху і створення аварійної ситуації на дорозі. У відповідь на зауваження, Андрій Ющенко в грубій формі пообіцяв прокуророві, що завтра той буде сидіти у в`язниці, де його "опустить" особисто один із заступників генерального прокурора", - пише Обком.

"Перепалка між прокурором і сином президента завершилася тим, що Андрій Ющенко два рази вдарив прокурора в обличчя, а особа, що супроводжувала Андрія Ющенка, вистрілила у прокурора з пістолета, простреливши йому стегно", - відзначає видання.

Після цього, у версії "Обкому", Андрій Ющенко і його супутник "сіли в автомобіль і залишили місце події, залишивши прокурора Кузовкіна лежачого на дорозі біля автомашини".

Українська правда