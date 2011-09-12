Сьогодні Печерський суд візьметься за дочку і зятя Тимошенко

Печерський районний суд сьогодні розпочне попередній розгляд цивільного позову КП «Хрещатик» до доньки та зятя екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне оголошення міститься на дошці оголошень Печерського районного суду.

Як зазначається в документі, «о 14.00 - попередній розгляд цивільного позову КП «Хрещатик» до Ш.КАРРА та Є.КАРР про зобов’язання вчинити дії». Що конкретно вимагає комунальне підприємство від подружжя КАРР - в оголошенні не пояснюється.

Головуюча у справі - суддя Галина СУПРУН.