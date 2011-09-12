Прем'єру Канади щодня повідомляють про перебіг суду над Тимошенко

Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні Даніель КАРОН заявляє, що Канада глибоко стурбована судовим процесом над екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам після оголошення перерви у судовому розгляді кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО.

«Ми в Канаді глибоко стурбовані подіями в Україні, зокрема тим, що відбувається на судовому розгляді справи Ю.ТИМОШЕНКО», - сказав Д.КАРОН.

Посол Канади також зауважив, що він кожного дня повідомляє владу Канаду, зокрема, прем’єр-міністра Стівена ХАРПЕРА та Міністерство закордонних справ, про перебіг судового процесу.

Д.КАРОН зазначив, що сьогодні також обов’язково повідомить міністра закордонних справ Канади про оголошення перерви у судовому процесі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 вересня, в засіданні Печерського райсуду з розгляду кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО було оголошено перерву до 27 вересня.

Суддя Родіон КІРЄЄВ обґрунтував своє рішення тим, що підсудній необхідно підготуватись до судових дебатів.

Екс-прем’єр-міністр висловила переконання, що оголошення такої тривалої перерви у засіданні суду з розгляду порушеної проти неї справи свідчить, що справа розвалюється.