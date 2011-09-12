Адвокати Тимошенко здивовані «рейдерським сюрпризом» від Кірєєва

Перенесення судового засідання у справі екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО на два тижні свідчить про те, що суд не знає, яке конкретно рішення ухвалювати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Олександр ПЛАХОТНЮК.

“Суд на сьогоднішній день не готовий довести та обґрунтувати те, що Юлія Володимирівна вчинила будь-який злочин при підписанні контрактів”, - сказав О.ПЛАХОТНЮК.

Він назвав дивною перерву в два тижні, оскільки захист неодноразово просив про надання часу для ознайомлення з матеріалами справи. “Це безпрецедентний випадок, коли на два тижні оголошується перерва. Захист просив про надання додаткового часу, коли це справді було потрібно. А зараз такий великий час захисту не потрібен”, - сказав він.

У свою чергу адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ зауважив, що сьогодні з очевидністю можна стверджувати, що в діях Ю.ТИМОШЕНКО немає жодного правопорушення та складу злочину. “Сьогодні фактично відбувся рейдерський сюрприз, коли суддя не запитав у захисту скільки захисту потрібно днів, не запитав у Юлії Володимирівни, скільки їй потрібно днів для підготовки до дебатів, і на свій розсуд визначив, що потрібно два тижні”, - сказав М.СІРИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 вересня, в засіданні суду з розгляду кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО було оголошено перерву до 27 вересня.

Суддя Р.КІРЄЄВ обґрунтував своє рішення тим, що підсудній необхідно підготуватись до судових дебатів.

Екс-прем’єр-міністр висловила переконання, що оголошення такої тривалої перерви у засіданні суду з розгляду порушеної проти неї справи свідчить, що справа розвалюється.