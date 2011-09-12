У ПР Тігіпку нагадують, що ніхто ні від чого не застрахований

У Партії регіонів заявляють, що питання про можливе лідерство віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА в цій партії поки що не порушувалося.

Як пише газета «КоммерсантЪ-Украина» (№ 142 від 12 вересня), про це сказав голова парламентської фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

"Це було просто гіпотетичне твердження. У цьому житті ніхто ні від чого не застрахований. Є багато складових: чи відбудеться взагалі злиття партій; як С.ТІГІПКО працюватиме; який авторитет матиме в об`єднаній партії. Але це питання ще не порушувалося — для цього поки що немає підстав", - сказав газеті О.ЄФРЕМОВ.

Заступник голови фракції Партії регіонів Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявив виданню, що С.ТІГІПКО введуть до складу керівництва ПР. "Він за визначенням буде в керівних органах, хоча тому, що й за статусом, і за посадою входить до нас як керівник своєї партії. Тому сумнівів щодо того, що він буде в політраді, немає ні у кого", — відзначив В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

Заступник голови фракції не виключає, що надалі може бути розглянуто також питання подальшого просування С.ТІГІПКА. "Він політик амбітний, молодий, перспективний, і якщо він реально віллється в роботу в нашій організації, то ніхто не виключає, що на з`їзді можна розглядати питання про його подальше просування, зокрема й про лідерство в партії", — сказав В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

"Я не виключаю, що Сергію Леонідовичу (ТІГІПКУ) в розмовах про об`єднання дійсно могли пообіцяти таку перспективу (пост голови Партії регіонів), - заявив виданню директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир ФЕСЕНКО. — Але, з іншого боку, не думаю, що "донецькі" просто так віддадуть лідерство у своїй партії".

За його словами, на перспективи С.ТІГІПКА в ПР — зокрема, очолити виборчий список цієї політичної сили, — впливатиме кілька чинників. Перш за все, йдеться про статус, згідно з яким ПР формально має очолювати прем`єр-міністр. "Той, хто буде прем`єром напередодні парламентських виборів, той і очолить Партію регіонів, і навпаки", — вважає В.ФЕСЕНКО.

Крім того, за словами експерта, при складанні виборчих списків враховуватиметься і громадська думка. "Перед формуванням списку визначатимуться, кого з лідерів партії та публічних осіб уряду виборці сприймають найкраще. І залежно від цього вирішувати, кого ставити першим номером. У цьому разі можливо не лише те, що С.ТІГІПКО очолить список, а й така комбінація, як заміна прем`єр-міністра напередодні виборів", — припустив В.ФЕСЕНКО.

У п`ятницю, 9 вересня, у вечірньому ефірі Першого національного телеканалу віце-прем`єр С.ТІГІПКО заявив про намір стати головою Партії регіонів (ПР) після того, як очолювана ним партія "Сильна Україна" віллється в цю політичну силу.

"Якщо я буду конкурентоспроможний, я приживуся в цій партії (Партії регіонів). Можливо, буду її лідером чи у складі кількох лідерів, групи лідерів", — сказав С.ТІГІПКО, коментуючи перспективу злиття "Сильної України" і Партії регіонів.