Кваснєвський три години віч-на-віч говорив з Януковичем

Спеціальний представник польського президентства в Раді Європейського Союзу та колишній президент Польщі Олександр КВАСНЄВСЬКИЙ минулої п’ятниці в Києві обговорював з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ справу арештованої на початку серпня екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сказав О.КВАСНЄВСЬКИЙ Польському радіо.

За даними веб-сайту відділення радіо в Катовіцах, екс-глава Польщі назвав найважливішою темою розмови з українським Президентом європейську інтеграцію України.

„Олександр КВАСНЄВСЬКИЙ додав, що розмови стосувалися також колишньої глави уряду Юлії ТИМОШЕНКО, юридичної ситуації та міжнародних наслідків утримування екс-прем’єра під арештом”, - повідомляє Polskie Radio Katowice.

МЗС головуючої в Євросоюзі Польщі повідомив УНІАН, що О.КВАСНЄВСЬКИЙ під час зустрічі віч-на-віч з В.ЯНУКОВИЧЕМ, яка тривала майже три години, обговорювали підготовку до саміту „Східного партнерства” та стан переговорів України з ЄС про Асоціацію та поглиблену зону вільної торгівлі.

„Президент ЯНУКОВИЧ представив оцінку поточної внутрішньої ситуації в Україні в контексті останніх подій, які привертають увагу європейських партнерів”, - повідомила прес-служба польського МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня телефонну розмову з Президентом України провів глава Польської держави Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ, котрий пізніше заявив про свої оптимістичні очікування стосовно вирішення „справи ТИМОШЕНКО”.

Найбільший безпосередній західний сусід українців - Польща - сподівається на укладення під час її головування в Євросоюзі до кінця цього року договору про Асоціацію між Україною та ЄС, яка передбачатиме також створення поглибленої зони вільної торгівлі.

Глава французького МЗС Аллан ЖЮППЕ минулого тижня назвав неможливим підписання цього договору без „позитивного вирішення„ справи екс-прем’єра.