Гриценко: у команді Януковича слово «лідер» пишуть з великої букви

Команда Віктора ЯНУКОВИЧА «більше 20 секунд заперечувати йому не може», тому, «якби він захотів, щоб Юлія ТИМОШЕНКО і Юрій ЛУЦЕНКО завтра вийшли, вони би вийшли». Таку думку у прямому ефірі радіо «Свобода» заявив народний депутат України, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО.

Він наголосив, що нинішньому Президенту України опозиція не потрібна. За часів Леоніда КУЧМИ за парламентською опозицією було закріплено кілька комітетів. За В.ЯНУКОВИЧА навіть слово «опозиція» зникло з регламенту.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що «перші номери двох найбільших опозиційних партій за рішенням В.ЯНУКОВИЧА посаджені за ґрати».

«Я знаю Віктора Федоровича, працював з ним в уряді. Я знаю, що його команда більше 20 секунд заперечувати йому не може, і вони слово «лідер» пишуть з великої букви. Тому, якби він захотів, щоб Ю.ТИМОШЕНКО і Ю.ЛУЦЕНКО завтра вийшли, вони би вийшли», - переконаний А.ГРИЦЕНКО.

Втім, він вважає, що такі дії з боку Президента консолідують опозицію. Так само як здача національних інтересів, тиск на опозицію і суспільство.

«Подивіться, навіть пенсіонерку саджають за ґрати за те, що вона там стрічку перерізала ЯНУКОВИЧА! При СРСР не саджали пенсіонерів за такі речі! Тобто вони переходять межу. І коли переходять цю межу, опозиція стає поряд», - наголосив депутат.

А.ГРИЦЕНКО зауважив, що на мітингах лідери опозиційних сил стоять поряд, відкидаючи все другорядне. Він переконаний, що зупинити бульдозерну владу можна лише консолідованою опозицією, пресою і суспільством, яке знає права і вміє їх захищати, а не чекати, що хтось захистить.

«Влада не зацікавлена в тому, щоб опозиція об’єдналася, бо тоді влада не те що другий термін, вона перший не добуде. Це ж вже очевидно. Немає шансів у В.ЯНУКОВИЧА при тій політиці піти на другий термін. Я йому зараз це кажу публічно. Хай він почує. Йому добути б спокійно перший термін», - заявив А.ГРИЦЕНКО.