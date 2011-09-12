Рахункова палата: Арфуш і Бенкендорф «проїли» 50 бюджетних мільйонів

Рахункова палата заявляє про неефективність використання держкоштів Національною телекомпанією та Національною радіокомпанією у 2010 році та першій половині 2011.

Про це, як пише Українська правда, йдеться у повідомленні Рахункової палати.

"Колегія Рахункової палати зробила висновок, що управлінські рішення НТКУ та НРКУ щодо реалізації державної інформаційної політики в галузі телерадіомовлення неефективні та не сприяють виконанню поставлених державою завдань в інформаційній сфері", - сказано в повідомленні.

"Як засвідчила перевірка, протягом 2010 та І півріччя 2011 років НРК неефективно і з порушеннями бюджетного та чинного законодавства витрачено близько 25 млн. грн., НТК - понад 24 млн. гривень", - сказано в документі.

"Телерадіокомпанії використовують бюджетні кошти, спрямовані на виконання держзамовлення, практично лише на утримання, що не сприяє їхній зацікавленості у створенні якісного та конкурентоспроможного продукту на інформаційному ринку, пошуку можливостей для надходження доходів від телерадіовиробництва", - зазначається в повідомленні.

Також в документі зазначається, що "за відсутності належного контролю з боку Держкомтелерадіо… обидві державні компанії не привели свій організаційно-правовий статус у відповідність до вимог чинного законодавства".

"Відтак залишаються законодавчо неунормованими статути цих компаній, не розроблені та не затверджені нормативи їхнього фінансування", - додається в документі.

Президентом НТКУ є Єгор Бенкендорф. Заступником голови НТКУ є Валід Арфуш.