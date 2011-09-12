Наливайченко розуміє, чому провладні партії поспішно вливаються в ПР

«Наша Україна» закликає опозиційні демократичні сили, зокрема об’єднані в Комітеті опору диктатурі (КОД), невідкладно виробити єдину позицію та план дій на захист чесних виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», про це заявив голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО на сьогоднішньому засіданні КОД.

«Ми розпочали цю роботу 12 липня і віримо, що Комітет опору диктатурі підтримає спільні зусилля як пріоритет», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Водночас, він закликав розширити рамки такої роботи і запропонував налагодити мережеву співпрацю у справі захисту виборів з представниками позапарламентських політичних сил, які користуються підтримкою людей, усіма зацікавленими громадськими і медійними структурами.

За його словами, забезпечення демократичності, чесності і прозорості виборів наступного року є ключовим завданням для української опозиції. «Сьогодні всім зрозуміло, що ця влада готується не до чесних виборів, а до спотворення результатів голосування на свою користь», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Партія регіонів просуває закон про змішану виборчу систему у поєднанні з необґрунтовано високим 5% виборчим бар’єром. На практиці це призведе до застосування грубого адміністративного тиску та фальсифікаційних технологій на мажоритарних округах і перерозподілу голосів понад 30% виборців, які проголосують за політичні партії, що не подолають виборчий бар’єр», - підкреслив голова політради «Нашої України».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО впевнений, що поспішне вливання провладних партій в Партію регіонів означає одне: як і в 2002 році, влада концентрує адміністративні та фінансові ресурси для того, щоб «нарахувати» потрібний їй результат виборів. Саме тому «Наша Україна», розвиваючи тему «ініціатив 12 липня» і підтримуючи схожі підходи інших партій, закликає всі опозиційні політичні сили, а понад це – всі громадські організації і руху виробити єдину позицію та план дій на захист чесних виборів 2012 року.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО озвучив конкретні пропозиції «Нашої України»: виступити проти антидемократичного владного законопроекту про вибори за змішаною системою, підтримати зареєстрований в парламенті «Проект Виборчого кодексу» № 4234-1, який передбачає вибори депутатів парламенту за відкритими регіональними виборчими списками, та скоординувати дії на рівні виборчих комісій для спостереження за виборчим процесом і протидії фальсифікаціям.

*** Як відомо, 12 липня відбулася перша робоча зустріч представників опозиційних політичних сил, а також громадських організацій задля захисту вільного волевиявлення громадян України на виборах народних депутатів України у 2012 році. Участь у зустрічі взяли представники політичної партії «Наша Україна», Української Народної Партії, Конгресу Українських Націоналістів, Всеукраїнського об’єднання «Свобода», Партії Захисників Вітчизни, Української партії, УРП «Собор», РХП та Української соціал-демократичної партії.

На зустрічі було ухвалено рішення сформувати з повноважних представників цих політичних сил міжпартійний Комітет захисту чесних виборів, членство в якому є відкритим для всіх бажаючих, у тому числі громадських організацій.