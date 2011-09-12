«Батьківщина»: життю Тимошенко загрожує реальна небезпека

Оголошення двотижневої перерви у судовому засіданні означає, що влада планує ще два тижні абсолютно безпідставно тримати екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО у слідчому ізоляторі.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії «Батьківщина».

«Сьогодні влада визнала, що не може винести вирок у газовій справі, оскільки не має для цього жодного законного аргументу. Справа розвалилася. В той же час, зробивши 2-тижневу перерву, замовники та виконавці переслідування ТИМОШЕНКО залишають її за гратами, хоча юридичних підстав для цього не існує, - наголошує «Батьківщина» і вимагає негайно звільнити Юлію ТИМОШЕНКО з-під варти.

Однопартійці Ю.ТИМОШЕНКО нагадують, що «екс-прем’єр незаконно перебуває за гратами вже 38 днів, і весь цей час влада забороняє їй пройти належне медичне обстеження, попри різке погіршення стану здоров’я».

«Для цього знущання є тільки одне визначення: це тортури, які влада застосовує до свого головного політичного опонента. У зв’язку з цим життю Юлії ТИМОШЕНКО загрожує реальна небезпека», - заявляють у «Батьківщині».

У партії переконані, що «взята 2-тижнева пауза не допоможе В.ЯНУКОВИЧУ приховати розвал замовної справи та ухилитись від питань щодо політичних репресій в Україні під час запланованих на цей період міжнародних візитів».

«Припинити політичні репресії та катування за гратами Юлії ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА та інших представників опозиції; закрити фальшиві замовні справи без будь-яких зволікань та перерв - це вимога «Батьківщини», яку підтримує українська та міжнародна громадськість», - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 вересня, в засіданні суду з розгляду кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО було оголошено перерву до 27 вересня.

Суддя Родіон КІРЄЄВ обґрунтував своє рішення тим, що підсудній необхідно підготуватись до судових дебатів.

Екс-прем’єр-міністр висловила переконання, що оголошення такої тривалої перерви у засіданні суду з розгляду порушеної проти неї справи свідчить, що справа розвалюється.