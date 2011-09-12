У Попова придумали, як забрати машини з тротуару Хрещатика

Заступник начальника Головного управління містобудування і архітектури міста Києва Андрій ВАВРИШ наголосив, що сьогодні розроблено паспорт вулиці Хрещатик у місті Києві, тобто документа, який показує потенціал розвитку певної вуличної території з тим, щоб потім розпочати наведення порядку.

Про це він повідомив на прес-конференції в агентстві УНІАН.

За його словами, це робиться в рамках виконання комплексної програми паспортизації вулиць, відповідно до розпорядження голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА.

Архітектор Віктор ЗОТОВ наголосив, що головне завдання при складанні паспорту було - “позбавлення від зайвого, тобто генеральне прибирання улиці”. За його словами, якщо говорити про Хрещатик, то пішоходи фактично не мають змоги безперешкодно по ньому пересуватися через припарковані автомобілі, спостерігається проблема “неконтрольованої комерції”. В.ЗОТОВ наголосив, що “наша пропозиція – винести парковочні місця з парної сторони взагалі, а з непарної - залишається тільки частково, тобто десь 40% від того, що є на сьогодні”. Він наголосив, що також пропонується на непарній стороні влаштувати велосипедну доріжку вздовж усього Хрещатика - “від Бессарабки до міського парку”. Архітектор також пропонує зменшити рекламу на Хрещатику - на 30% щодо рекламоносіїв і на 50% щодо площі.

«Почали процес з вулиці Хрещатик, бо це є найбільшим нашим статком , це є наше лице, це найголовніша вулиця країни», - підкреслив він.

А.ВАВРИШ наголосив, що на сьогодні, зокрема, Хрещатик чітко висвітлює “нашу українську рису - якщо є вільний місце, то треба туди щось поставити, якщо є вільний куточок, то туди треба щось повісити”. За його словами, таким чином відбувається нагромадження, яке не прикрашає ні головну вулицю Києва, ні саме місто. Він наголосив, що головним принципом, закладеним в основу паспорту є “формування комфортного та вільного публічного простору для киян”. При цьому зазначив, що над розробкою паспорта працювали не тільки фахівці Головного управління містобудування і архітектури міста Києва, а й відомі київські архітектори, спеціалісти Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, а також представники Конфедерації будівельників України. А.ВАВРИШ зазначив, що безпосереднє виконання та розробку паспорта було доручено фахівцям Інституту аеропортів Національного авіаційного університету, які мають значний досвід розробки проектної та містобудівної документації.

Народний депутат України, перший проректор Національного авіаційного університету Максим ЛУЦЬКИЙ зазначив, що саме на матеріально-технічній базі університету провадилась робота щодо розробки паспорта Хрещатика. Він зазначив, що при розробці паспорта враховувалось те, що “ми всі втомилися від так званих малих архітектурних форм, втомилися від біг-бордів, які з’являються так як і кіоски, вночі”. За його словами, в університеті розроблено і запущено у виробництво безпілотні літаки, які б можна було використовувати для спостереження за благоустроєм та розвитком вулиць. Він зазначив, що була б створена електронна база, яка б містила перелік всіх МАФів і тому подібного, а безпілотний літак з відеоспостереженням передавав би інформацію в разі появи якоїсь нової споруди. За його словами, це б “виключило людський фактор”, тобто одразу були б електронікою зафіксовані зміни на вулиці, які відбулися.

А.ВАВРИШ, відповідаючи на запитання щодо вартості робіт, зазначив, що “оціночна вартість такої роботи це десь від 20 до 50 тисяч гривень”. “Це недорого. Це співставно з вартістю дизайнерського проекту середньої квартири”, - додав він. При цьому зазначив, що на створення паспорта Хрещатика не були використані кошти, а “це була чисто добровільна, самостійна безкоштовна участь компанії Віктора ЗОТОВА і Інституту, а також наших комунальних підприємств”, А.ВАВРИШ також повідомив, що в бюджеті Києва для проведення паспортизації вулиць передбачено на цей рік 2 мільйони 700 тисяч гривень. “Я думаю, що нам цих коштів буде достатньо для того, щоб провести паспортизацію 100 вулиць”, - додав він.