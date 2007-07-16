Ющенко поїхав з родиною до Криму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО перебуває в Криму у відпустці після завершення медичного обстеження у шпиталі в Швейцарії.

Як повідомляє прес-служба Президента України з посиланням на прес-секретаря Президента Ірину ВАННИКОВУ, обстеження завершилося 13 липня, після чого глава держави одразу відбув до Криму. Свою відпустку він проведе разом з родиною.

Як поінформував керівник медичної служби Державного управління справами Василь КНЯЗЕВИЧ, після медичного обстеження констатовано: «Стан здоров’я В.ЮЩЕНКА відмінний, фахівці зазначили хорошу динаміку виведення диоксину з організму».

Під час перебування у відпустці заплановано робочі поїздки Президента по регіонах. Зокрема, найближчим часом В.ЮЩЕНКО має намір відвідати регіони Криму та Закарпаття. Також у цей період планується зустріч Президента України з прем’єр-міністром Угорщини Ференцом ДЮРЧАНЕМ.