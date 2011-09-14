«Свободі» заборонили протестувати проти приїзду Кирила

Луганський окружний адміністративний суд сьогодні заборонив обласній організації ВО «Свобода» проведення акції протесту у зв`язку з візитом до Луганська предстоятеля РПЦ КИРИЛА.

Про це УНІАН повідомила член облорганізації ВО «Свобода» Ірина МАГРИЦЬКА.

За її словами, вчора ввечері у міській раді Луганська пройшла нарада за участю мера, його заступників і всіх начальників управлінь, де обговорювався приїзд патріарха КИРИЛА до Луганська.

«А сьогодні вранці відбувся суд, який заборонив проведення будь-яких акцій протесту, у тому числі і ВО «Свобода». Ми хотіли провести мирну акцію, щоб розповісти людям про те, що ми виступаємо за створення української помісної православної церкви, а також про те, ким є патріарх КИРИЛ насправді. Але суд і міські власті побоялися почути альтернативну думку», - сказала І.МАГРИЦЬКА.

Вона відзначила, що ВО «Свобода» є законослухняною політичною силою і не порушуватиме рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, 14-15 вересня в Луганську з офіційним візитом перебуватиме патріарх КИРИЛ.