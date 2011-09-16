Фюле: Україна та ЄС - на фінальній стадії переговорів щодо асоціації

Україна і Європейський Союз досягли значного прогресу в переговорах щодо підписання Угоди про асоціацію та перейшовши до фінальної стадії цього процесу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це заявив комісар Євросоюзу з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле.

"Досягли багато чого, перейшли до фінальної стадії підписання угоди про асоціацію", - сказав він на зустрічі з президентом України Віктором Януковичем у п`ятницю в рамках 8-ї Ялтинської щорічної зустрічі "Україна і світ: спільні виклики, спільне майбутнє".

"Якість відносин між Україною та Європейським союзом залежить не тільки від прогресу за столом переговорів", - додав Фюле.

У свою чергу, Янукович зазначив, що хотів би ще раз обговорити порядок денний взаємин України і ЄС і майбутню конференцію Східного партнерства і визначитися, що можна зробити разом на цьому шляху.

Ш.Фюле високо оцінив можливості, які надає для спілкування Ялтинська щорічна зустріч. На його думку, це «дуже корисний та унікальний захід». «Ми всі вдячні за цю можливість, тому що це дійсно щось унікальне», – сказав Ш.Фюле.

Член Єврокомісії відзначив, що цього року на Ялтинську зустріч зібралися представники різних організацій Євросоюзу. «Позитивним є те, що під час дискусії ми можемо зробити акценти на певні моменти, дуже важливі для відносин України та Євросоюзу», – сказав він.